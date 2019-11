Exigência aliciante para o Benfica

O Benfica inicia a participação na Ronda de Elite da Liga dos Campeões frente aos italianos do Pesaro, em Almaty, no Cazaquistão, e na antevisão do encontro Joel Rocha admitiu que o grupo é exigente mas "muito aliciante e desafiante", ao ponto de considerar que será uma final four antecipada pela qualidade das equipas. Aliás, é essa a mentalidade que o técnico tem passado para o grupo, de modo a preparar cada encontro "como se se tratasse de uma final".

Sobre o jogo de hoje, a expectativa é de um duelo "extremamente duro" em termos físicos, no qual a exigência será maior a nível estratégico. "Vai ser preciso muita paciência para defender bem e para sabermos o momento certo para roubar a bola", determinou Joel Rocha, de 38 anos, ditando ainda as palavras de ordem para ultrapassar o Pesaro, cujo trabalho do treinador Fulvio Colini já conhece: "Vamos entrar focados, muito determinados e tentar surpreender ofensivamente, porque sabemos que são muito fortes a defender."

A mesma filosofia aplica-se ao resto da competição, que o técnico espera ser "inteligente e equilibrada". Para já, defende que os encarnados têm argumentos "individuais e coletivos" que podem conduzir ao primeiro triunfo no grupo.