Fábio Cecílio antevê dificuldades frente à Rep. Checa no apuramento do Euro'2022

O internacional Fábio Cecílio antevê "dois jogos muito competitivos" entre a seleção portuguesa e a República Checa, na qualificação para o Europeu de futsal, assinando que os jogadores da equipa das quinas estão "todos focados".

"Acho que a equipa está bem. Estamos todos focados nos objetivos que queremos conquistar. O mais importante somos nós. Temos de trabalhar bem, porque vão ser dois jogos muito competitivos", considerou o universal do Benfica, em declarações à assessoria de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Portugal defronta a República Checa na Arena Lodz, na Polónia, no sábado e na próxima terça-feira, em dupla jornada do grupo de apuramento para o Europeu em 2022, num pavilhão neutro face às condicionantes existentes devido à pandemia da covid-19.

"Já estamos habituados a fazer estes jogos [em terreno neutro]. Infelizmente, não podemos fazer nenhum jogo em casa, pois sabemos que esse fator tem sempre alguma importância, mas acho que nós já estamos habituados a estas decisões e vamos estar preparados de certeza", acrescentou Fábio Cecílio.

Em relação aos checos, que têm um historial francamente negativo frente a Portugal, com apenas uma vitória em oito jogos, Fábio Cecílio espera, ainda assim, dificuldades, perante um adversário preparado para respostas rápidas.

"Esperamos um jogo difícil. São muito competitivos e defensivamente bons. Procuram muito a transição. Cabe-nos fazer o nosso trabalho de casa, porque sabemos que não vai ser um jogo fácil e que temos de estar bem preparados", especificou.

A seleção portuguesa tem nova sessão de treinada agendada para hoje à tarde e novamente na quarta-feira, ambas no Pavilhão dos Leões de Porto Salvo, estando a viagem para a Polónia marcada para quinta-feira, da parte da tarde.

Os oito vencedores dos grupos e os seis melhores segundos classificados juntam-se aos anfitriões Países Baixos na fase final do Europeu, entre 19 de janeiro a 06 de fevereiro de 2022, enquanto os restantes dois segundos classificados disputam um playoff, de 14 a 17 de novembro de 2021, para definir a outra vaga.

Na campanha de apuramento, Portugal, campeão europeu em título, ainda defrontará no grupo 8, a Noruega, num duplo compromisso em abril, com os noruegueses a disputarem ambos os jogos fora, devido à pandemia de covid-19.

Após duas jornadas, a República Checa lidera o grupo, com seis pontos, seguida de Portugal, com quatro, e da Polónia, com um, enquanto a Noruega tem zero pontos, por ter falhado os dois jogos em casa dos checos e ter sido penalizada com duas derrotas por 5-0.