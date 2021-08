Fábio Cecílio e Tiago Brito reforçam o Sp. Braga

Fábio Cecílio e Tiago Brito estão de regresso ao Sp. Braga. O clube minhoto anunciou esta quarta-feira a chegada dos dois internacionais portugueses, provenientes do Benfica, para reforçar a equipa de futsal.





Fabio Cecílio representou os arsenalistas entre 2013 e 2015 antes de sair para os encarnados, onde esteve seis temporadas. O fixo, de 28 anos, mostrou-se entusiasmado por voltar a Braga."Sinto muito orgulho. Já tive a oportunidade de representar este clube durante dois anos. Posso dizer que foram dois anos excelentes da minha vida. Em termos desportivos e pessoais, estou muito contente com este novo projeto", começou por dizer ao site oficial do Sp. Braga, antes de recordar a anterior passagem pelos bracarenses."A primeira passagem foi uma passagem de adaptação. O Sp. Braga foi o meu primeiro clube na 1.ª Divisão, a quem estou extremamente grato por isso. Quero novos objetivos. Espero conquistar esses objetivos no Sp. Braga porque foi este projeto ambicioso que me fez voltar", apontou Fábio Cecílio.Já Tiago Brito vestiu a camisola do Sp. Braga entre 2013 e 2017, antes de rumar ao Benfica pelo qual atuou nas últimas quatro épocas, e diz estar a cumprir "um dos objetivos da carreira"."Estou muito feliz por este regresso. Era um dos objetivos de carreira que eu tinha perspetivado e venho para ajudar o clube que me fez ver crescer para patamares de excelência na modalidade. Quero trazer essa experiência para este plantel do Sp. Braga. Apresentaram-me um projeto ambicioso e, com a nossa futura nova casa, estamos a construir uma equipa forte", vincou o ala, de 30 anos.Os dois jogadores, que vão representar Portugal no Mundial de futsal que decorre entre 12 de setembro e 3 de outubro, fazem aumentar para quatro os reforços no emblema minhoto para a próxima época, juntando-se a Pola