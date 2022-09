Fábio Cecílio espera jogo "muito exigente" na Finalíssima: «Espanha? Estaremos preparados»

O ala da seleção portuguesa Fábio Cecílio projetou esta sexta-feira a partida decisiva frente à Espanha da Finalíssima de futsal, prova da UEFA e da CONMEBOL, agendada para domingo, garantindo que a equipa das quinas está preparada para o desafio.



"O fundamental é estarmos focados, concentrados e sermos competitivos. É isso que nos caracteriza e isso tem sido visível nas mais recentes conquistas. Temos um grande ambiente neste grupo, existe muita entreajuda entre todos", lançou o jogador em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Depois de vencer o Paraguai (2-1) e de ver a congénere ibérica derrotar a anfitriã Argentina (3-0), Fábio Cecílio elogiou a capacidade dos espanhóis, mas vincou que Portugal tem tido sucesso nos últimos embates entre as duas seleções. "Já defrontámos muitas vezes a Espanha. Felizmente, nas últimas competições oficiais tem caído para o nosso lado, mas sabemos que Espanha é uma grande equipa, muito equilibrada e competente naquilo que faz. Será um grande jogo, muito exigente, mas estaremos preparados", destacou.

O jogador do Sporting de Braga/AAUM elogiou ainda o impacto da Finalíssima para a projeção global da modalidade: "Quanto mais competições deste nível houver, melhor será para o futsal e para o seu crescimento. Está a ser uma competição muito interessante, é um grande palco, onde estão as melhores seleções e temos de aproveitar". "Para nós é muito importante estarmos na luta por mais um título. O nosso primeiro objetivo era estar na final e conseguimos atingir isso. Estamos totalmente focados e preparados no embate que aí vem com Espanha. O que diferencia esta Seleção Nacional é estar sempre à procura de mais e melhor. Nos últimos tempos esse tem sido o nosso lema, ir em busca de mais, depois das conquistas que tivemos. É mais um título que queremos", disse.