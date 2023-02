Fábio Cecílio, Tiago Brito e Bruno Coelho de regresso à seleção de futsal

Fábio Cecílio, Tiago Brito e Bruno Coelho regressaram esta terça-feira à convocatória da Seleção Nacional de futsal, com vista aos jogos com a Suíça, particular, e com a Bielorrússia, da fase de qualificação para o Mundial'2024.

Os três jogadores, que tinham ficado de fora da última partida, em novembro do ano passado, com a Lituânia, voltam a figurar nas opções do selecionador Jorge Braz, divulgadas no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol, entrando para os lugares de Miguel Ângelo, Mário Freitas e Silvestre.

Estas são as únicas alterações na lista de 15 jogadores convocados para o duplo compromisso no início de março.

Os campeões europeus e mundiais jogam com a Suíça em 02 de março, em Rio Maior, num encontro de preparação, e cinco dias depois, em 07 de março, deslocam-se a Yerevan, para defrontarem a Bielorrússia, na última partida do Grupo 4 da Ronda Principal de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo.

A seleção lusa está próxima de assegurar a passagem à Ronda de Elite de apuramento, uma vez que lidera o Grupo 4, com nove pontos, resultado de três vitórias no mesmo número de partidas, à frente dos bielorrussos (menos dois jogos) e da Lituânia (menos um), ambos ainda sem qualquer ponto.

Os vencedores dos 12 grupos da Ronda Principal, bem como os quatro melhores segundo colocados, apuram-se diretamente para a Ronda de Elite, enquanto os restantes oito classificados terão de disputar um play-off.

Lista dos 15 convocados:

- Guarda-redes: Edu (Viña Albali Valdepeñas, Esp), André Sousa (Benfica) e André Correia (Leões de Porto Salvo).

- Fixos: João Matos (Sporting), André Coelho (FC Barcelona), Tomás Paçó (Sporting) e Afonso Jesus (Benfica).

- Universais: Erick (Sporting) e Fábio Cecílio (Sporting de Braga).

- Alas: Pany Varela (Sporting), Pauleta (Sporting), Tiago Brito (Sporting de Braga) e Bruno Coelho (Benfica).

- Pivôs: Zicky (Sporting) e Neves (Sporting).