Fábio Mota é uma máquina de marcar

Fábio Mota, jogador do Boa Esperança, clube de futsal albicastrense da 2ª divisão (Série D), é o melhor marcador dos nacionais com 17 golos. O fixo beirão, de 21 anos, está a revelar-se uma máquina de marcar: já assinou duas ‘manitas’ (cinco golos num jogo) e um póquer (quatro). Nos últimos dois encontros, frente a Cariense e Ladoeiro, acertou com êxito por nove vezes na baliza contrária.

"Está a correr muito bem. Mas é trabalho de toda a equipa", diz. Fábio Mota é um produto dos escalões de formação do Fundão, da Liga Sport Zone, e surgiu esta época no Boa Esperança. Quis ter mais minutos. "Nesta fase da carreira entendi que devia encontrar um clube em que pudesse atuar com regularidade. Aceitei o desafio do Boa Esperança por ser um histórico nas divisões secundárias. Não me arrependo da decisão, pelo contrário. Está a ser muito proveitoso. Precisava de espaço para mostrar o meu futsal e não estar a perder-me no banco", remata.