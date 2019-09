Farense e Machados conquistam Supertaças do Algarve

O Farense, no setor masculino, e os Machados, no setor feminino, venceram hoje as Supertaças do Algarve de futsal no escalão sénior, disputadas em Albufeira. A turma de Faro bateu o Sonâmbulos, da Luz de Tavira, por 4-1, enquanto a formação de São Brás de Alportel levou a melhor diante do Parchalense, por 5-3.





O Farense colocou-se em vantagem bem cedo e ao intervalo ganhava por 4-0, golos de Cristóvão Cordeiro (2), Alexandre Ichim e Hugo Joaquim. O Sonâmbulos reduziu na segunda parte, por Filipe Ramos.Na decisão do título feminino o Parchalense colocou-se em vantagem mas o Machados reagiu e deu a volta ao marcador, embora sempre com boa réplica das adversárias. Catarina Marreiros (2), Joana Silva, Beatriz Francisco e Vanda Dias marcaram para as vencedoras, enquanto Catarina Monteiro, Ana Souza e Tânia Bicheiro foram as autoras dos golos do conjunto do Parchal.