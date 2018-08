O Farense assegurou até ao momento quatro reforços, o guarda-redes João Branco (ex-Lusitano de Vila Real de Santo António), o pivot João Pais (ex-Lusitano de Vila Real de Santo António) e os alas pedro Encarnação (ex-Sonâmbulos) e Cristóvão Cordeiro (ex-Portimonense), para a sua equipa sénior masculina de futsal, que irá competir na 2ª Divisão nacional.Os guarda-redes Flávio Tengarrinha e André Custódio e ainda os fixos Artur Fidalgo, Alexandre Rodrigues e Hugo Joaquim, os universais Pedrinho e Henrique Vicente, o ala Mica Soares, o pivot Pedro Mendes e o ala/pivot Miguel Brito renovaram, numa aposta clara na estabilidade. O pivot Pedro Pinheiro, o universal Ortigão e o ala Luís Silva também transitam da época passada mas só serão inscritos mais tarde, devido a problemas relacionados com lesões prolongadas e castigos.Carlos Juliano continua no comando técnico, auxiliado por Bruno Cerqueira (adjunto) e Luís Matias (treinador de guarda-redes).O Farense viveu em 2017/18 a melhor época da sua história, pois discutiu a subida à 1ª Divisão até à última jornada e esteve na Final-8 da Taça de Portugal, o que sucedeu pela primeira vez com uma equipa algarvia, além de ter conquistado a Supertaça e a Taça do Algarve.O objetivo para a nova campanha passa por garantir de novo o acesso à fase de subida da 2ª Divisão e manter um registo competitivo elevado.Registe-se que na próxima época, e no seguimento do crescimento do futsal no seio do clube, o Farense irá ter pela primeira vez uma equipa feminina, que participará nas competições da Associação de Futebol do Algarve.