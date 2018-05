Continuar a ler

Na segunda parte Luisinho fez o 3-1, Pedro Encarnação reduziu distâncias e Hugo Joaquim foi o autor do 4-2, com Pedro Encarnação, num livre direto, a estabelecer o 4-3 final.O Farense passou por alguns calafrios, pois atingiu cedo a quinta falta e o Sonâmbulos, que desperdiçou um livre direto quando o marcador já estava em 4-3, procurou por todos os meios, com o recurso ao guarda-redes avançado, atingir o empate e forçar o prolongamento.No final a festa foi do Farense, premiando a melhor época de sempre do futsal do clube, que participou na final-8 da Taça de Portugal, ganhou a Série F da 2.ª Divisão e, na segunda fase, esteve até à última jornada na luta pela subida. Já o Sonâmbulos, um clube histórico do futsal do Algarve, caiu nos distritais e procurava na Taça do Algarve um motivo de consolo para uma época em que o grande objetivo, a permanência no escalão secundário, não foi alcançado.