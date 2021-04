Fase final da Liga dos Campeões de futsal transferida para Zadar

A fase final da Liga dos Campeões de futsal foi transferida de Zagreb para Zadar, também na Croácia, a pedido das autoridades de saúde, face à pandemia de covid-19, mas as datas mantêm-se inalteradas, anunciou esta quarta-feira a UEFA.

Segundo o comunicado divulgado pelo organismo europeu, as datas da fase final (de 28 de abril a 03 de maio de 2021) e o programa de jogos, que contempla Sporting e Benfica, "não foram alvos de qualquer alteração".

Nos 'quartos', o Benfica terá pela frente os cazaques do Kairat, em 28 de abril, enquanto o Sporting enfrentará os russos do KPRF Moscovo, no dia seguinte. Em caso de triunfo, os 'encarnados' vão discutir o acesso à final com FC Barcelona (Espanha) ou Dobovec (Eslovénia) e os 'leões' com o vencedor do duelo entre o Inter Movistar (Espanha) e Ugra (Rússia).

As meias-finais disputam-se em 01 de maio e final está agendada para dois dias depois.

A cidade de Minsk iria inicialmente acolher esta fase, mas tendo em conta a situação epidemiológica vivida naquele país, bem como as restrições de viagens, a UEFA designou, em 23 de fevereiro, a capital da Croácia como anfitriã alternativa, agora alterada para Zadar.