Fernandinho pede inferno na Luz

Com as decisões guardadas para o Pavilhão Fidelidade, o Benfica conta com a teórica vantagem do fator casa. Esse foi um dos pontos que Fernandinho destacou na antevisão do encontro. "O inferno – no bom sentido – que os nossos adeptos criam ajuda-nos muito, dá-nos alento e vontade do primeiro ao último minuto. Todos juntos, com eles, somos mais fortes. Espero que mostrem o seu apoio ainda antes da partida para, juntos, mostrarmos a nossa força aqui dentro", sublinhou o brasileiro, em declarações ao site dos encarnados.

Fernandinho referiu que os pormenores vão ser fundamentais para resolver as contas da final do playoff e elogiou as prestações das águias até agora nesta série, que se encontra empatada (2-2). "Será um grande jogo. O resultado vai ser definido no detalhe. Queremos fazer uma grande exibição como temos vindo a fazer nestes jogos da final", apontou.