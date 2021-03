Fernando Gomes felicita Benfica e Sporting pelos êxitos na Taça da Liga de futsal

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, deu este domingo os parabéns a Benfica e Sporting pelas conquistas da Taça da Liga de futsal, feminina e masculina, respetivamente, que decorreram em Sines.

"Felicito as equipas feminina do Benfica e masculina do Sporting pelas conquistas das respetivas Taças da Liga de futsal que durante esta semana se realizaram em Sines. Foi uma intensa jornada de futsal que decorreu com grande espírito competitivo e que consagrou os vencedores e dignificou a modalidade", escreveu o dirigente, no site da FPF.

As benfiquistas ganharam a final ao Nun'Álvares por 4-2, enquanto os leões bateram as águias por 6-2.

Fernando Gomes deixou ainda o seu "reconhecimento e gratidão" aos clubes participantes, que "engrandeceram a competição e o futsal português".