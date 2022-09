Fernando Gomes: «Felicito o Sporting pela vitória na emocionante decisão da Supertaça»

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, deu este domingo os parabéns à equipa masculina de futsal do Sporting pela conquista da Supertaça e aproveitou para enaltecer um momento de fair-play "Felicito o Sporting Clube Portugal pela vitória na emocionante decisão da Supertaça de futsal. Em mais um grande espectáculo da modalidade, o Sporting CP conquistou o seu 11.º título nesta prova, ao vencer o SL Benfica em mais um jogo vibrante e com incerteza quanto ao seu desfecho até ao último momento. Envio assim os meus parabéns aos atletas, equipa técnica, staff e Direção do Sporting CP por mais esta vitória. Louvo ainda o SL Benfica pelo valoroso desempenho e por ter, como o Sporting CP, prestigiado mais uma vez o futsal e o desporto nacionais. Sublinho igualmente o acto de fair-play a que assistimos e que muito justamente valeu ao fisioterapeuta do SL Benfica o cartão branco. Finalmente agradeço à Camara Municipal de Matosinhos o apoio na organização desta Supertaça", reiterou o dirigente máximo do organismo numa mensagem partilhada no site oficial da FPF.