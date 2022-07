Fernando Gomes: «O talento e o trajeto destas jogadoras mereciam um título que teima em fugir-nos»

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, deixou este domingo uma mensagem de força a todas as jogadoras e equipa técnica da seleção feminina de futsal, que hoje se sagrou vice-campeã europeia da modalidade depois de perder nos penáltis contra a Espanha ().Em mensagem publicada no sítio oficial da FPF, o dirigente máximo do organismo salientou "o talento e o trajeto" das jogadoras e de todo o staff técnico, sublinhando que a equipa das Quinas merecia o título europeu, aquele que "teima em fugir-nos"."Felicito a Seleção Nacional Feminina de Futsal pela empenhada e inspiradora prestação no Campeonato da Europa-2022, que se realizou em Gondomar. O talento e o trajeto destas jogadoras e da equipa técnica, sempre apoiados por um staff incansável, mereciam um título que teima em fugir-nos.Se a derrota, na final, decidida nos penaltis, nos deixa tristes, ela não altera em nada a crença no trabalho sustentado e consistente, que já tem muitos anos, e para o qual contribuiu muita gente. A todos os que constroem, dia a dia, a Seleção Nacional, endereço uma palavra de conforto e consideração.Permitam-me destacar, nesta hora, que o vice-campeonato europeu, numa competição organizada superlativamente pela FPF, não deixa de ser um novo momento de afirmação do desporto feminino numa sociedade em que a igualdade ainda tem caminho por fazer e para o qual a federação continuará a contribuir da forma mais ativa possível.Endereçando-nos meus parabéns a Espanha pela sua vitória, não queria deixar, por último, de agradecer, de forma sentida a cada um dos portugueses que esteve hoje a apoiar a nossa seleção. O vosso apoio incondicional é a motivação que nos servirá de trampolim para conseguirmos chegar a,o patamar máximo europeu.Obrigado, Gondomar", pode ler-se.