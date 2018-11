Fernando Gomes sobre a UEFA Futsal Champions League: «Fair play e respeito por todos»

"É de uma forma calorosa que a Federação Portuguesa de Futebol se associa à realização de mais uma etapa da mais importante competição internacional de clubes de futsal.Se receber uma competição tão prestigiada como a Ronda de Elite da Liga dos Campeões já seria uma enorme honra para o país, a presença de Sporting e Benfica no grupo que disputará o acesso à final four da competição fará desta etapa um evento desportivo de enorme dimensão e certamente uma festa inesquecível do futsal nacional e internacional.Deixando também os meus votos de boas-vindas às equipas do Sibiriak (Rússia) e do Makarska (Croácia), aproveito para recordar as demonstrações de capacidade organizativa que Portugal já deu em grandes provas de futsal internacional. Acredito que a competência demonstrada pelos nossos clubes nas múltiplas vezes que serviram de anfitrião a esta importante prova também foi um fator decisivo no reafirmar da confiança da UEFA no nosso país.Quero, por isso, saudar de forma especial o Sporting pelo arrojo, entusiasmo e profissionalismo com que abraçou mais uma vez este projeto, dando a oportunidade a que o futsal português dê mostras da excelência das suas equipas, equipas técnicas, staff e estruturas dirigentes.Sei que para os muitos milhares de adeptos do Futsal, do Sporting e do Benfica, a Ronda de Elite da Liga dos Campeões constituirá uma oportunidade fantástica para ver em ação alguns dos melhores atletas da modalidade num espaço de excelência como é o Pavilhão João Rocha. Aos organizadores, aos clubes participantes, bem como às equipas de arbitragem, desejo as maiores felicidades, mas acima de tudo que disputem os jogos dentro do melhor espírito do fair play e do respeito por todos os agentes envolvidos na competição.A todos deixo um enorme voto de boas-vindas a Portugal!"