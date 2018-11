Fernando Medina sobre a UEFA Futsal Champions League: «Múltiplas capacidades»

"A principal competição europeia de futsal está de regresso a Lisboa, com a realização dos jogos do Grupo C da Elite Round da UEFA Futsal Champions League, tendo o Pavilhão João Rocha por cenário e duas equipas da cidade presentes na competição – o campeão português de futsal, o Sporting Clube de Portugal, e o vice-campeão, o Sport Lisboa e Benfica.Este acontecimento é mais uma importante realização para Lisboa, cidade escolhida como Capital Europeia do Desporto 2021, revelando as suas múltiplas capacidades em acolher os grandes eventos desportivos internacionais, que projetam o nome de Lisboa além-fronteiras e trazem evidentes benefícios para a nossa economia e para a prática desportiva na cidade.O desporto é fundamental para o bem-estar físico e psicológico das pessoas, sendo um instrumento facilitador do desenvolvimento social e de sociedades mais inclusivas, abertas e qualificadas dentro de um contexto de saudável exigência.A Câmara Municipal de Lisboa, sempre ao lado dos clubes da cidade nas suas prestações internacionais, saúda a organização do evento, na certeza de que este se traduzirá em mais um êxito na afirmação desportiva de Lisboa.A todos os participantes na prova endereçamos os nossos votos de uma agradável estada na cidade do Tejo e dos maiores sucessos desportivos e pessoais.