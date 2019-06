Fifó e a atitude "inadmissível" do Benfica: «Achei que tínhamos direito a entrar nas instalações»

Figura de proa da equipa de futsal feminino, Fifó lamentou nas redes sociais o facto de a sua equipa não ter tido bilhetes para assistir ao Benfica-Sporting de sexta-feira, primeiro jogo da final do campeonato masculino, que os leões acabaram por vencer.





Inadmissível a equipa tri campeã nacional ter que pedir bilhetes aos jogadores para vir ver o jogo. Além disso, metade da equipa não conseguiu vir porque não teve direito a bilhetes. @SLBenfica sempre achei que as atletas tinham direito a entrar nas instalações do clube. — Fifó ?? (@Fifo9Sofia) May 31, 2019

