As internacionais portuguesas Fifó e Janice renovaram contrato com o Benfica, anunciou esta quinta-feira o clube lisboeta, sem especificar a duração do novo contrato das jogadoras.Janice, de 21 anos, está ligada ao Benfica desde 2011, nos juniores, enquanto Fifó, de 18 anos, está no clube desde 2014, também proveniente do escalão mais jovem, tendo-se ambas sagrado bicampeãs nacionais pelos encarnados."É um passo muito importante no meu processo. A minha caminhada no Benfica tem sido feliz, temos tido muitos objetivos e conseguimos sempre concretizá-los até agora", disse Fifó, em declarações ao site oficial do clube.As duas jogadoras somam vários troféus no futsal do Benfica, o último dos quais em março, quando as águias venceram o Novasemente, por 2-0, e conquistaram a quarta Taça de Portugal do seu palmarés.