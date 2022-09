Fifó: «Fomos sempre a equipa que mais fez para levar daqui a vitória»

Depois de um ano em Itália, Fifó regressou a Portugal e ao Benfica logo com a conquista da Supertaça de futsal.

"Estivemos a treinar estas semanas para isto, toda a gente sabia qual era o objetivo. Acabámos com o resultado que desejávamos, conseguimos a vitória e, para mim, foi um regresso bom. Não só por ter marcado, mas principalmente por termos ganho. No final o que queria era ganhar e estou contente por conseguir mais uma Supertaça para o Benfica", começou por dizer a internacional portuguesa, que explicou ainda o porquê de as águias não terem conseguido fechar o encontro antes do penáltis: "Foi uma questão de finalização, se bem que conseguimos finalizar mais que a equipa adversária, que nas três oportunidades que teve marcou um golo numa desatenção nossa. Nós tivemos mais oportunidades, não fomos felizes nem eficazes na hora de finalização, mas sem dúvida que estivemos por cima. Se tivéssemos marcado quase todas as oportunidades não levaríamos o jogo para penáltis. Fisicamente fomos mais capazes que o adversário e isso notou-se durante o jogo inteiro. No prolongamento continuamos a ser a equipa que queria mais, atacava mais e que mais fez para levar daqui a vitória".