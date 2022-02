Filipinho deixa Portimonense

O ala Filipinho, capitão do Portimonense, decidiu desligar-se do clube alvinegro e, numa mensagem publicada nas redes sociais, deixou agradecimentos mas também duras críticas.

"Chega ao fim a minha ligação ao Portimonense. Nesta fase da minha vida, é altura para colocar tudo numa balança e ponderar o que fazer a seguir. Sinto que o Portimonense foi uma mais-valia na minha vida, por todos os sucessos alcançados, por todas as pessoas com quem convivi e por todas as aprendizagens. Sou grato a tudo o que aqui vivi. Mas neste período sinto que preciso de trabalhar num espaço onde todos são ouvidos, compreendidos e valorizados, o que não encontro aqui de momento! Por isso decidi procurar o que me faz mais feliz, deixando este clube, que continua a ser um dos que está no meu coração", escreveu Filipinho.

Ligado ao futsal do Portimonense desde o início do projeto, Filipinho teve uma passagem pelo Burinhosa, regressando depois aos algarvios. O seu futuro ficará definido em breve.