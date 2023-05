Final do campeonato feminino com Benfica e Nun’Álvares

Benfica e Nun’Álvares garantiram ontem o direito a repetir a discussão pelo título nacionais de futsal feminino. As encarnadas levaram de vencida o Santa Luzia por 3-1, depois de terem vencido por 6-0 em Viana do Castelo na primeira ronda, dispensando o tira-teimas com um terceiro duelo. O triunfo em Fafe por 6-1 sobre o Sporting garantiu também apuramento direto da equipa do Nun’Álvares para final com o Benfica, depois de já se ter superiorizado ao Sporting no Pavilhão João Rocha na semana passada, por 4-3.A final da Liga Placard feminina será disputada à melhor de cinco jogos, com datas a definir.