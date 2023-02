Final four da Liga dos Campeões disputa-se em Maiorca

A UEFA anunciou esta quinta-feira que a final four da Liga dos Campeões de Futsal vai ser disputada em Palma de Maiorca, Espanha.





O evento vai decorrer entre os dias 5 e 7 de maio próximo e inclui Benfica, Sporting, Anderlecht e Palma Futsal. Os jogos vão decorrer na Palma Arena, recinto com capacidade para 6.600 espectadores e inaugurado em 2006.

Portugal chegou a entrar na equação para uma possível organização da final four, conforme demos conta nos últimos dias, na sequência das manifestações contra a possível atribuição do evento à Polónia, onde não são aceites cidadãos russos – no Sporting joga Sokolov e no Benfica atuam Chishkala e Rômulo.