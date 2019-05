Fits puxa pelos galões para resolver eliminatória

É hoje, a partir das 21h30, que o Benfica vai à procura de evitar aquela que seria uma enorme surpresa ao discutir o terceiro e último jogo do duelo das ‘meias’ com o Fundão. A equipa beirã equilibrou com uma vitória por 5-3 no Pavilhão da Luz, mas Fits acredita ter a receita para que essa exibição da formação encarnada seja corrigida prontamente, outra vez na Luz.

"Para ultrapassarmos o Fundão temos de fazer um jogo muito concentrado e intenso, desde o início da partida até ao apito final. Sabemos da qualidade do adversário, mas também da nossa", explicou o pivô brasileiro, em declarações ao site das águias.

Para evitar o adeus dos encarnados a jogar em casa, Fits pede, precisamente, a ajuda do público. "O apoio dos adeptos é muito importante nesta reta final e a verdade é que faz a diferença. Essa força que vem dos adeptos ajuda-nos, sem dúvida", acrescentou o goleador canarinho.

Evitar adeus precoce

Diga-se que o Benfica irá tentar evitar um adeus precoce na luta pelo título, uma vez que, nas últimas nove temporadas, apenas por duas vezes a formação agora orientada por Joel Rocha não conseguiu carimbar pelo menos o acesso à final do playoff. A primeira aconteceu na época de 2013/14, quando o Fundão, precisamente, resolveu a eliminatória em apenas duas partidas.

Nessa altura, Joel Rocha era o técnico que orientava os beirões, que em casa triunfaram por 2-1 antes de completarem a festa no ninho da águia, com uma vitória por 3-1. Já em 2016/17, a mesma receita funcionou para o Sp. Braga, que gelou a Luz (2-1) já depois de também ter vencido o primeiro jogo (3-3 e 2-1 nos penáltis) em solo minhoto.