Fits renova com o Benfica: «Estou motivado»

O pivot internacional brasileiro Fits renovou contrato com a equipa de futsal do Benfica e diz-se motivado para dar o seu melhor na próxima época, refere esta segunda-feira o clube encarnado na sua página na Internet.

"Permanecer no Benfica é uma alegria muito grande. Continuar numa equipa grande como o Benfica é muito difícil e eu fico muito feliz. Estou motivado para a próxima época e para dar o meu melhor", referiu Fits aos canais de comunicação do Benfica.

O pivot Rafael Nogueira da Silva, conhecido no mundo do futsal por Fits, de 28 anos, chegou à Luz em 2018/19 proveniente da formação italiana do Kaos e tem sido uma das escolhas recorrentes do selecionador brasileiro Marquinhos Xavier.

"Vou trabalhar forte nos treinos para dar um bom resultado dentro de campo. Quero ficar aqui o maior tempo possível e ajudar a conquistar os objetivos do clube", referiu o jogador, que se sagrou campeão nacional em 2018/19.

Fits agradeceu ainda o apoio dos adeptos benfiquistas, considerando que eles, a exemplo do que acontece nos clubes grandes, com o seu incentivo constante, ajudam a equipa a ter mais energia para chegar à vitória nos jogos complicados.

A renovação do brasileiro Fits surge três dias após o Benfica ter anunciado a prolongação do vínculo contratual do ala internacional russo Robinho, de 37 anos, que parte para a sua quarta temporada de 'águia' ao peito.