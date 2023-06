«Foi extraordinário»: Nuno Dias rendido aos jogadores do Sporting após goleada ao Benfica

Nuno Dias, treinador do Sporting, destacou a exibição dos seus jogadores na goleada (5-1) ao Benfica, em casa, no jogo 1 da final do playoff da Liga Placard de futsal."Lembramo-nos das bolas paradas porque resultaram em golo. Como isso é o mais importante, é o que ressalta. Há um plano de jogo que foi delineado, não só ao nível da bola parada, mas em toda a organização. As oportunidades do Benfica não foram assim tantas e é uma equipa de muita qualidade. Ao nível da organização, foram absolutamente extraordinários. A bola parada foi determinante porque originou os golos e precisamos disso para vencer os jogos, mas todo o plano que foi delineado e tudo o que os jogadores desenvolveram em 40 minutos foi extraordinário. Estão de parabéns pelo excelente jogo que fizeram. Eu quero acreditar que a estratégia que nós definimos foi a que resultou por mérito nosso, que o Benfica não defendeu muito diferente do que tem defendido e o nosso nível de aproveitamento é que foi melhor do que tem sido. Não me apercebi que o Benfica tivesse defendido assim tão mal. Fizemos uma série de coisas bem feitas", referiu o timoneiro verde e branco."Sabemos que os adeptos fazem parte das nossas vitórias e são eles que nos ajudam a maior parte do tempo, principalmente quando as coisas não nos estão a sair bem. É aí que mais precisamos deles. Sou um treinador grato a isso, porque eles são parte destes resultados. A ajuda que nos dão nestes momentos é absolutamente extraordinária. Temos de fazer o nosso trabalho e não esperar que os adeptos o façam por nós. Vamos ter de trabalhar, recuperar, preparar, adaptar o que tivermos de adaptar e melhorar o que houver para melhorar para, na terça-feira, competir. Está apenas 1-0 e quem quer ser campeão tem de vencer três jogos", acrescentou Nuno Dias.