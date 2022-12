FPF lança ação de formação "Princípios e Fundamentos do Futsal"

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) inicia na sexta-feira uma ação de formação para treinadores de futsal "Princípios e Fundamentos do Futsal", ministrada pela equipa técnica nacional e direcionada aos treinadores da modalidade.



Em comunicado divulgado hoje, a FPF refere que "esta ação é direcionada a treinadores de futsal e é uma aposta forte da FPF tendo como objetivo a qualificação das etapas de formação no futsal".

O programa vai ser implementado por todo o país em coordenação com as Associações Regionais e Distritais de Futebol. "Trata-se de uma oportunidade formativa gratuita, mediante inscrição prévia, que terá uma componente teórica à sexta-feira e aplicação prática aos sábados com jogadores sub-13 da região em questão", explica a FPF.

Emídio Rodrigues, treinador nacional com funções de coordenação no projeto, referiu que "o objetivo é ajudar os treinadores a melhorar o seu conhecimento sobre treino e sobre os fundamentos do futsal desde a sua base", acrescentando que "se trata de uma partilha de conhecimentos que visa o desenvolvimento do ensino do jogo".

A estreia será na sexta-feira em Braga, no Externato Carvalho Araújo, sob a orientação de Emídio Rodrigues.