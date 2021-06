FPF rejeita inscrições de Amarense e Ladoeiro na Liga Placard

Ladoeiro e Amarense, que asseguraram a subida à Liga Placard no fim de semana, falharam o processo de licenciamento e vão ser substituídos por Torreense e Grupo Nun'Alvares no principal escalão do futsal português.

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) deu conta da avaliação dos processos de licenciamento para as primeiras divisões de futsal e futebol feminino, assim como para a Liga 3 e para a Liga Revelação.

O Ladoeiro, do concelho de Idanha-a-Nova, que no domingo se sagrou campeão nacional da 2.ª Divisão, falhou o cumprimento dos requisitos para participar na Liga Placard, assim como o finalista vencido, o Amarense, da Batalha.

Desta forma, as duas vagas vão ser ocupadas pelo Grupo Nun'Alvares, de Fafe, que foi eliminado pelo Ladoeiro, nas meias-finais da prova de acesso à competição, que vai ser disputada por 14 clubes e reduzida para 12 em 2022/23, e pelo Torreense, que foi afastado, nos quartos de final, pelo emblema fafense.

Neste processo iniciado durante a época 2020/21, 187 clubes apresentaram candidaturas a estas competições, tendo sido licenciados 126 emblemas, um número que inclui mesmo os que não detinham direito de desportivo de participar nelas.