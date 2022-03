Francisco Vaz, jogador que agrediu árbitro de futsal, fica com termo de identidade e residência

Francisco Vaz, capitão do Salesiana Estoril que no sábado agrediu um árbitro em jogo da 1ª divisão de fustal da AF Lisboa, foi esta segunda-feira presente a juiz no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte e ficou com termo de identidade e residência, a medida de coação mais leve, apurou Record.



O processo, no qual o jogador, de 24 anos, é acusado de crime público por ofensas à integridade física, segue para fase de inquérito. Mediante as diligências, o juiz de instrução do Ministério Público poderá depois acusar formalmente Francisco Vaz e notificá-lo para ir a julgamento.



A agressão ocorreu no jogo entre Pregança e Salesiana Estoril, quando faltavam jogar-se 4 minutos e 59 segundos. Depois de receber um cartão amarelo e um vermelho, Francisco Vaz deu um soco ao árbitro André Cardoso. O jogo foi interrompido e o ala da equipa visitante foi detido pela GNR à saída do Pavilhão de Pregança do Mar, no concelho de Lourinhã. Recorde-se que ontem, em comunicado, a Associação Portuguesa de Árbitro de Futebol pediu uma condenação "célere e exemplar" para o jogador.