Frederico Varandas: «Chegou a hora de os grandes clubes da Europa se virarem para o futsal»

Na ressaca da histórica conquista da Liga dos Campeões de futsal - naquela que foi a primeira edição da prova tendo este nome -, Frederico Varandas aproveitou o sucesso registado no Cazaquistão para lançar um apelo aos clubes de topo da Europa para se juntem à família do futsal. O líder do clube de Alvalade utiliza mesmo a febre que se vive no nosso país, em especial quando há dérbis, para suportar a sua proposta."Estou habituado a ver este tipo de ambiente no futebol, mas nos últimos anos comecei a notar uma grande diferença. Este ano tem sido outro nível com a criação da UEFA Futsal Champions League. A marca é diferente e é uma boa forma de ajudar o futsal a continuar a desenvolver-se", declarou o líder leonino em declarações à UEFA, que em seguida fala da rivalidade com o Benfica e da forma como a modalidade é cada vez mais apreciada e vivida por cá."Somos de um país onde o futsal é o segundo desporto e tem muita popularidade e força. As pessoas adoram futsal. Esta fase final devia ser vista por todas as federações. Em Portugal, por exemplo, quando o Sporting joga com o Benfica [em futsal], o ambiente é incrível e se o pavilhão tivesse 20 mil lugares estaria esgotado. Acho que chegou a hora dos grandes clubes da Europa se virarem para o futsal", atirou Varandas.Uma ideia de crescimento que é também partilhada por Aleksander Ceferin. "O futsal europeu pode vislumbrar um futuro brilhante, pois a nova estratégia da UEFA para a modalidade começa a ter um impacto significativo. As decisões importantes tomadas pela UEFA para as competições de clubes e de selecções nacionais estão a melhorar o estatuto do futsal e a reforçar o seu apelo, e os sinais são bastante promissores para as provas de clubes neste continente", declarou o presidente da UEFA.