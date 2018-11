Frederico Varandas sobre a UEFA Futsal Champions League: «Começa a ser uma tradição»

"Mais uma vez o Sporting foi escolhido para organizar um evento desportivo de dimensão europeia. Começa a ser uma tradição as entidades desportivas internacionais confiarem na capacidade do nosso clube.Ao longo dos tempos, aconteceu assim no futebol, no andebol, no hóquei em patins, no ténis de mesa e também no futsal. E em dois anos de vida do Pavilhão João Rocha temos aqui pela segunda vez consecutiva a Ronda de Elite da agora denominada UEFA Futsal Champions League.Em nome de todos os sportinguistas, quero realçar de uma forma inequívoca que é um prazer e uma honra sermos agraciados, novamente, com tamanho privilégio.A energia gasta em colocar de pé uma estrutura deste cariz é largamente compensada por levarmos mais longe o nome do Sporting, de Lisboa e de Portugal.Também é nestes pormenores que tentamos homenagear e honrar as palavras do nosso fundador quando disse que queria que o Sporting fosse "um clube tão grande como os maiores da Europa".O Sporting persegue o objetivo de se sagrar campeão europeu de futsal, mas para atingir a final four saberá, com o apoio dos nossos fantásticos adeptos, respeitar a valia dos três valorosos adversários – Sibiryak, Benfica e Novo Vrijeme Makarska.Temos a expectativa de que esta seja uma jornada inesquecível de futsal de alto quilate e que o espírito do fair play impere no fantástico Pavilhão João Rocha."