Fundação Sporting e campeões de futsal distribuíram equipamentos em IPSS

Tarde de sorrisos, prendas e autógrafos para as crianças da ABEIV (Associação para o Bem-Estar Infantil da Freguesia de Vialonga), IPSS que recebeu, revelou a própria nas suas redes sociais, a visita da Fundação Sporting e de quatro campeões - nacionais e europeus - de futsal.





Pany Varela, Erick Mendonça, Zicky Té e Pauleta deslocaram-se segunda-feira à instituição e ali conviveram com os petizes, entregando aos mais 'fanáticos' pelos verdes e brancos produtos oficiais do clube. Maria Serrano, vice-presidente do Sporting, também mereceu um agradecimento especial, neste caso em representação da fundação.