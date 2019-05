Surpresa na Luz: Fundão derrota Benfica e força terceiro jogo

Surpresa nas meias-finais do campeonato nacional de futsal, com o Benfica a perder por 5-3 em casa no segundo jogo diante do Fundão, um resultado que obrigará à disputa de uma terceira e decisiva partida, uma vez mais no Pavilhão da Luz. No primeiro encontro, refira-se, as águias tinham vencido no Fundão por expressivos por 7-1, algo que coloca ainda mais surpresa neste desfecho.





Ainda assim, de notar que a partir desta sexta-feira foi praticamente comandada pelos beirões de princípio a fim, já que nunca estiveram em desvantagem, tendo vencido com golos de Mário Freitas (2), Pauleta, Pelé e Márcio Moreira. Pelas águias os tentos foram assinados por Henmi, André Coelho e Fits.A terceira e decisiva partida será disputada no domingo, pelas 19h30 no Pavilhão da Luz.