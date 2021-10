Fundão discute topo com o Sporting

A 4ª jornada da Liga Placard arranca hoje, às 14 horas, com uma luta de líderes entre Fundão e Sporting. Pany Varela garante foco. "Têm muita qualidade coletiva e individual e vêm moralizados com as três vitórias, mas nós vamos com a mesma ambição de sempre: ganhar", atirou.

Às 17h30 o Benfica visita o Viseu 2001 e Fits quer voltar a festejar após a vitória frente ao Sp. Braga. "Vimos de um jogo muito cansativo mas tenho a certeza de que estamos bastante motivados", frisou.