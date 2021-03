Fundão é primeira equipa nas meias-finais da Taça da Liga

O Fundão foi esta quinta-feira a primeira equipa a qualificar-se para as meias-finais da Taça da Liga de futsal, que se disputa em Sines, ao derrotar o Eléctrico por 4-2 no primeiro encontro dos quartos de final.

A equipa do distrito de Castelo Branco deu a volta a uma desvantagem de 2-1 ao intervalo e marcou encontro, no sábado, com o vencedor do Portimonense-Sporting, que se disputa na sexta-feira no mesmo pavilhão.

O ala Mário Freitas abriu o marcador logo aos quatro minutos, aproveitando da melhor forma uma situação de dois contra um para bater Diogo Basílio, a passe de Meira.

A equipa orientada por João Nuno Ribeiro era a mais perigosa na quadra e justificava a vantagem, mas uma alteração estratégica do Eléctrico, que momentaneamente passou a defender homem a homem, resultou em dois golos de Rodriguinho (14 e 16), o primeiro de livre e o segundo num remate em zona frontal, esquecido pelos defesas adversários.

Depois, o conjunto de Ponte de Sor voltou à defesa à zona, na qual se sentia mais confortável, e foi suportando o assédio do Fundão à baliza de Diogo Basílio, mas a estratégia caiu por terra num espaço de três minutos, com os golos de Pedro Senra (28), num remate cruzado e rasteiro, e de Meira (31), em zona frontal, no seguimento de um canto.

O golo que fechou o marcador foi assinado pelo mesmo jogador que abriu o ativo, Mário Freitas (40), num contra-ataque lançado pelo guarda-redes do Fundão a aproveitar o adiantamento de Renan Fuzo, que já jogava como guarda-redes avançado desde os 37 minutos.

Jogo realizado no Pavilhão Multiusos de Sines.

Eléctrico -- Fundão, 2-4.

Ao intervalo: 2-1.

Marcadores:

0-1, Mário Freitas, 4 minutos

1-1, Rodriguinho, 14

2-1, Rodriguinho, 16

2-2, Pedro Senra, 28

2-3, Meira, 31

2-4, Mário Freitas, 40

Equipas:

- Eléctrico: Diogo Basílio, Rodriguinho, Henrique Vicente, Costelinha e Renan Fuzo. Jogaram ainda: Gustavo, Pegacha, Luiz Fernando e Dudu.

Treinador: Kitó Ferreira

- Fundão: Luan Muller, Nem, Jaír, Mário Freitas e Meira. Jogaram ainda: Felipe Leite, Péleh, Rui Moreira, David Gomes e Pedro Senra.

Treinador: João Nuno Ribeiro.

Árbitros: Ruben Santos (AF Porto) e José Moreira (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Luiz Fernando (35).

Assistência: jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.