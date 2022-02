Futsal Azeméis bate Fundão e segue para as meias-finais da Taça da Liga

Um Futsal Azeméis bastante eficaz surpreendeu esta quinta-feira o favorito Fundão, por 4-0, em jogo realizado no Pavilhão Municipal Joaquim Vairinhos, em Loulé, e apurou-se pela primeira vez para as meias-finais da Taça da Liga de futsal.



No primeiro encontro da 'final a oito' da prova, que decorre até domingo na cidade algarvia, os golos de Ruan Silvestre (nove minutos), Alan Gitahy (17), Cássio Coelho (24) e Bruno Filipe (34) deram o triunfo à equipa de Oliveira de Azeméis, perante um Fundão que somou cinco bolas nos 'ferros' e revelou-se incapaz de expressar no marcador o domínio exercido na 'quadra'.

O Futsal Azeméis, que nunca tinha alcançado as 'meias' nas suas anteriores presenças na competição - em que participam os oito primeiros classificados da liga portuguesa ao final da primeira volta -, vai defrontar no sábado o vencedor do jogo Sporting de Braga-Benfica, que se disputa na sexta-feira. No jogo entre os atuais terceiro e sexto classificados da liga, o Fundão, teoricamente favorito face ao seu melhor posto na tabela, entrou dominador, com ascendente total sobre o rival, somando pelo menos uma mão-cheia de oportunidades claras para inaugurar o marcador.

Com o Futsal Azeméis remetido à sua zona defensiva, Nem, Thalles (duas vezes) e Felipe Leite (duas vezes) estiveram muito perto do golo, com o guardião Bruno Filipe a somar várias excelentes defesas.

Contra a corrente da partida, a equipa de Oliveira de Azeméis mostrou-se mais eficaz do que o adversário e chegou à vantagem ao nono minuto, no seu primeiro remate: Ruan Silvestre não desperdiçou na 'cara' de Luan Muller, após passe longo de Costelinha.

O Fundão continuou 'por cima', com Bruno Filipe a somar defesas de bom nível, mas o Futsal Azeméis marcou novamente, aos 17 minutos, por Alan Gitahy, que roubou a bola na sua zona defensiva e correu para finalizar.

Já perto do final da primeira parte, as duas equipas esbarraram nos 'ferros' em lances de Nem (19) e Costelinha (20).

O Fundão reentrou a dominar após o intervalo e, de novo, qual 'espelho' da primeira parte, o Futsal Azeméis voltou a marcar na sua primeira ameaça (24), num remate de Cássio Coelho após excelente trabalho de Costelinha.

A diferença no marcador desmotivou os fundanenses, que só nos últimos 10 minutos, já com Luan Muller a jogar avançado na meia 'quadra' ofensiva, voltaram a pressionar, mas os 'ferros' da baliza de Bruno Filipe evitaram o golo quatro vezes até ao apito final.

Pelo meio, o guarda-redes do Futsal Azeméis, a principal figura da partida, colocou a sua 'marca' no jogo, aproveitando o adiantamento de Luan Muller para selar o resultado final.

Jogo realizado Pavilhão Municipal Professor Joaquim Vairinhos, em Loulé.

Fundão-Futsal Azeméis, 0-4.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, Ruan Silvestre, 09 minutos.

0-2, Alan Gitahy, 17.

0-3, Cássio Coelho, 24.

0-4, Bruno Filipe, 34.

Equipas:

- Fundão: Luan Muller, Peléh, Bebé, Mário Freitas e Iury Bahia. Jogaram ainda Felipe Leite, Nem, Edmilson Sá, Rui Moreira, Thalles e Gui.

Treinador: Nuno Couto.

- Futsal Azeméis: Bruno Filipe, Rúben Freire, Rómulo, Ruan Silvestre e Tiago Sousa. Jogaram ainda Alan Gitahy, Cássio Coelho, Costelinha, Patrick Aragão e Ricardinho.

Treinador: Ricardo Canavarro.

Árbitros: Rúben Santos e José Moreira.

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Iury Bahia (22), Edmilson Sá (26), Cássio Coelho (27) e Luan Muller (28).

Assistência: Cerca de 100 espetadores.