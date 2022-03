Futsal Azeméis-Sp. Braga não se realizou por falta de policiamento

O Futsal Azeméis anunciou este domingo que o jogo com o Sp. Braga que estava agendado para as 17 horas não se realizou por "falta de policiamento".As duas equipas já acertaram nova data e irão medir forças a 30 de março.O Futsal Clube Azeméis, vem por este meio informar que o jogo da nossa equipa sénior masculina, referente a 17ª jornada da Liga Placard, Futsal Clube Azeméis by Noxae x SC Braga/AAUM, que estava agendado para hoje as 17h, no Pavilhão Municipal António Costeira, não se realizou, devido a falta de policiamento/ARDS.A empresa COPS, que por hábito efetua a segurança dos nossos jogos, e que também tinha sido requisitada para este jogo, não compareceu, justificada com "problemas na viagem".Em conjunto com a equipas intervenientes, equipa de arbitragem e FPF, encetamos todos os esforços na realização do jogo, mas a falta de efetivos na GNR, por sobrecarga de jogos no concelho no mesmo horário, e o tempo regulamentar de espera por parte da equipa de arbitragem para iniciar o jogo, inviabilizou a realização do mesmo no dia de hoje.A realização do jogo, esta marcada para 30 de Março as 20:00, por acordo dos dois clubes, carecendo da confirmação oficial por parte da FPF.O Futsal Clube Azeméis, aproveita para agradecer a compreensão a colaboração do SC Braga/AAUM, da equipa da arbitragem, vem como a FPF, representada pelo seu delegado.Resta pedir desculpa a todos os nossos adeptos do nosso clube e da modalidade, que se deslocaram ao pavilhão e que previam assistir ao jogo pela TV, terem sido defraudados e privados do que se previa ser um grande jogo.Por fim, Futsal Clube Azeméis, ira acionar todos os mecanismos legais, para responsabilizar e imputar a empresa em questão, de todos os danos causados ao clube, que advenham desta situação.Oliveira de Azeméis, 06-03-2022A Direção do Futsal Clube Azeméis