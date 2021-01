Futsal do Portimonense promove iniciativa para ajudar famílias carenciadas

O futsal do Portimonense lançou uma campanha solidária, apelando à recolha de alimentos, que serão depois distribuídos por instituições locais e pessoas necessitadas.

"Não podemos deixar as pessoas passarem fome e temos de mostrar a nossa solidariedade, como fizemos noutras ocasiões, desde que a modalidade existe no clube", salienta o treinador Pedro Moreira.

Num vídeo promocional da iniciativa, Pedro Moreira conversa com os jogadores no balneário, dizendo que "este é o jogo mais importante das nossas vidas e apelamos a todos que participem e que encarem também este como o jogo mais importante das suas vidas".

O grito de guerra no balneário do Portimonense por estes dias é "ajudar, ajudar, ajudar" e os interessados em participar podem fazer a entrega de alimentos diariamente, entre as 9 e as 18 horas, no pavilhão da Boavista, em Portimão.

Portimão é um dos concelhos do país com maior aumento do desemprego, decorrente da pandemia do coronavírus, que paralisou o setor turístico e levou ao fecho de hotéis, restaurantes e outros estabelecimentos, em muitos casos definitivamente.

As instituições locais de apoio social têm registado um aumento crescente de situações de carência alimentar e outras, estando a capacidade de resposta perto dos limites.