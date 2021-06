Futsal do Sporting entrega troféus no Museu

O futsal do Sporting fez nova visita ao Museu do clube. Depois de terem entregado a Taça da Liga e a Taça de Portugal no final do mês de abril, nesta segunda-feira foi a vez de jogadores e equipa técnica, acompanhados pelo presidente Frederico Varandas, colocarem na vitrine os troféus da UEFA Futsal Champions League e da Liga Placard.





Nuno Dias, treinador que vai a caminho da sua décima temporada de verde e branco, falou num "ano perfeito em que foram conquistadas todas as competições possíveis". "É sempre uma alegria para todos nós visitar o Museu Sporting com o objetivo de entregar os troféus conquistados. Conseguimos tudo isto com muito mérito, esta temporada foi fabulosa. Além disso, as visitas ao Museu foram-se sucedendo, o que é bom sinal", começou por dizer aos meios do Sporting, sublinhando em seguida que "a próxima temporada tem de ser ainda melhor". "Quem cá está sabe que não podemos ficar por aqui. Ambicionamos ganhar outras competições, até porque esta temporada não houve Taça de Portugal nem Supertaça e queremos mais. Espero que na próxima época possamos continuar a visitar o Museu pelos mesmos motivos. Já estamos a pensar no regresso, mas primeiro vamos descansar", frisou.Quanto a João Matos, capitão dos leões, assumiu que "a conquista da UEFA Futsal Champions League foi a que mais trabalho deu, mas foi também o maior motivo de orgulho da época". "Claro que a Liga Placard depois se tornou a nossa prioridade, até porque a UEFA Futsal Champions League terminou antes do arranque do playoff, mas o importante é que vencemos tudo esta época. Entrámos em todas as competições para ganhar e vencemos tudo", vincou, partilhando depois a mesma ideia do técnico ao afirmar que "o que aconteceu já é passado". "Não nos podemos agarrar ao que já conquistámos. Se na próxima temporada não formos bem-sucedidos na primeira competição, já ninguém se vai lembrar do que vencemos. O foco vai ser o mesmo de sempre: entrar para ganhar, seja em que prova for. Na próxima época não vamos fugir à regra. O que fizemos foi extraordinário, mas é passado. Agora é desfrutar do momento e recarregar baterias para regressarmos na máxima força", concluiu.Igualmente presente, o presidente Frederico Varandas dedicou algumas palavras ao que considera ter sido uma "época histórica para o Sporting" e elogiou ainda o trabalho de todos os envolvidos. "Estamos aqui para entregar ao Museu os troféus da segunda UEFA Futsal Champions League conquistada neste mandato e da Liga Placard, que reconquistámos. O título nacional foi o coroar de uma época histórica, pois este grupo conquistou tudo o que havia para conquistar com muito mérito dos verdadeiros artistas: treinadores e jogadores. Acima de tudo, isto é o resultado de termos conseguido colocar em vigor o ADN Sporting. Integrámos três jovens da formação no plantel, no qual estavam já outros, e é este o projeto que queremos: alicerçado na formação e visando sempre ganhar, mas garantindo a sustentabilidade do clube", referiu.