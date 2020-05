Futsal é o próximo ‘cliente’ nas mudanças

Com o futebol masculino e o feminino ‘tratados’, o plano de reformulação da Federação Portuguesa de Futebol não termina por aqui. Seguem-se as competições de futsal, com o formato e o calendário a serem alvo de estudo e de possíveis mudanças também.

Recorde-se que o campeonato masculino foi dado como terminado quando havia seis jornadas por disputar na fase regular, enquanto no segundo escalão estava a arrancar a fase de subida, dividida entre série norte (Rio Ave, Ladoeiro, Nelas, Dínamo Sanjoanense, Nun’Álvares e Caxinas) e sul (Sassoeiros, Santa Clara, Fonsecas e Calçada, Olho Marinho, Ferreira do Zêzere e Barreirense).

Já no futsal feminino, o Benfica liderava a fase de apuramento de campeão quando ainda havia nove jornadas por disputar. Também esta vertente pode sofrer mudanças, nomeadamente na possível criação de um segundo escalão.