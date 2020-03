Futsal em debate em Odivelas

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) organiza esta quinta-feira um debate sobre futsal, com a presença de diversos agentes ligados à modalidade.

Entre os oradores confirmados estão Nuno Dias (treinador do Sporting), Tiago Brito (jogador do Benfica), Pedro Dias (direção da FPF), Filipe Duarte (árbitro internacional), Ana Ribeiro (ex-árbitra) e Rui Cruz (comentador desportivo). A conversa será moderada por Nuno Mendes, da APAF.

A mesa redonda tem entrada livre e começa às 21 horas, no auditório do Pavilhão Multiusos de Odivelas, cidade europeia do Desporto em 2020.