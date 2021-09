Futsal feminino: Benfica é o alvo a abater em mais uma edição do campeonato nacional

Este fim-de-semana marca o início da temporada no futsal feminino e o Benfica, tetracampeão nacional, é o alvo a abater.





Entre os 14 participantes há quatro campeões – além das águias, Vermoim, Novasemente e Golpilheira também já festejaram – e um estreante – o Tebosa, de Braga, que, juntamente com o Futsal Feijó, ascendeu ao principal escalão do futsal feminino.O pontapé de saída na 1ª Divisão é dado hoje no Pavilhão João Rocha, por Sporting e Leões de Porto Salvo, a partir das 13 horas, mas há mais três jogos para seguir ao longo do dia.Benfica e Nun’Álvares, os dois primeiros classificados de 2020/21, defrontam os recém-promovidos Tebosa e Futsal Feijó, respetivamente, mas só a 5 de outubro, uma vez que vão encontrar-se na Supertaça. O primeiro troféu da época joga-se amanhã, às 11 horas, no Pavilhão Cidade de Viseu.