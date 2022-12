Futsal feminino: Benfica falha conquista do Torneio Europeu

O Benfica perdeu diante das italianas do Città di Falconara e falhou a conquista do Torneio Europeu. Num jogo ensombrado pela grave lesão de Ana Catarina, Janice deu vantagem às comandadas de Alex Pinto, só que Rafa Pato voltou a igualar num lance em que a guardiã encarnada ficou mal na fotografia. A reta final da primeira metade foi verdadeiramente eletrizante, com três golos em tantos minutos. Tatiane Debiasi atirou as transalpinas para a frente, Janice bisou numa boa jogada individual e Nathalia Rozo fez o golo decisivo ainda antes do intervalo. No regresso dos balneários, o Benfica ainda tentou furar a muralha da equipa da casa, que resistiu e se sagrou campeã da Europa.