Futsal feminino: Benfica goleia Arneiros e garante 1.º lugar

Com a 20.ª vitória em outras tantas jornadas, o Benfica garantiu matematicamente o primeiro lugar da fase regular da Liga Placard feminina. Ontem, as águias receberam e golearam o Arneiros por 9-0 e ultrapassaram a marca incrível dos 150 golos marcados no campeonato. O triunfo da equipa comandada por Alex Pinto foi construída com golos de Janice (4), Maria Pereira (2), Beatriz Carrola, Raquel Santos e Fifó. Assim, as águias ficam com 11 pontos de vantagem para o Nun’Álvares, que já só pode somar 9. A formação de Fafe entra hoje em campo, frente ao Santo Luzia.