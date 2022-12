Futsal feminino: Taça da Liga sorteada

Já são conhecidas as equipas que disputarão a terceira edição da Taça da Liga de futsal feminino. Benfica, Nun’Álvares, Sporting e Novasemente encerraram a primeira volta da Liga Placard nos quatro primeiros lugares e, dessa forma, lutarão pela conquista do troféu. As meias-finais já se encontram definidas, com o primeiro classificado a defrontar o quarto, enquanto a equipa no segundo posto mede forças com o terceiro. A prova, que em 2021/22 foi conquistada pelo Nun’Álvares, disputa-se entre 26 e 29 de janeiro em local a definir.