Futsal feminino: Treinador do Águias de Santa Marta sofre AVC durante um jogo Duarte Alves, de 55 anos, ter-se-á sentido mal durante o encontro com o Arneiros e está agora nos cuidados intensivos do Hospital Santa Maria





• Foto: FC Águias de Santa Marta