Futsal: Receita do Portimonense-Farense vai para a campanha "Reerguer Nuno Flores"

O jogo entre as equipas de futsal de Portimonense e Farense, que decorrerá no próximo sábado, a partir das 18 horas, no pavilhão dos Montes de Alvor, terá um fim solidário, pois a receita a apurar reverterá a favor do andebolista Nuno Flores, namorado de Ana Frausto, capitã da equipa feminina do clube de Portimão.O atleta, que representa o Lagoa Académico Clube, debate-se com uma doença cancerígena e os seus amigos decidiram lançar a iniciativa "Reerguer Nuno Flores", promovendo uma captação de fundos, para ajudar a custear os tratamentos.O futsal sénior do Portimonense associa-se à iniciativa, contribuindo com a totalidade da receita do jogo do próximo sábado, que está a ser aguardado com grande expetativa.Portimonense e Farense são os dois primeiros da Série F da 2.ª Divisão. O Portimonense lidera, com 24 pontos, contando por vitórias todos os jogos disputados, enquanto o Farense surge no posto imediato, com 16 pontos.Na época passada, recorde-se, Portimonense e Farense chegaram à última jornada da segunda fase do campeonato da 2.ª Divisão com possibilidades de subida mas acabaram por ser superados pelo Elétrico de Ponte de Sor, que ganhou em Faro.