Goleada do Sporting para curar ressaca

Na ressaca da derrota diante do Benfica, o Sporting bateu de forma confortável o Futsal Azeméis (5-0), mantendo os quatro pontos de vantagem sobre o rival na liderança da Liga Placard.Ao longo da primeira parte, o domínio dos leões foi absoluto. Todavia, o marcador demorou a funcionar, não apenas devido ao desperdício dos verde e brancos, mas também por causa da boa organização da formação de Oliveira de Azeméis. Ainda assim, a muralha forasteira não foi totalmente eficaz e Pauleta (15’), isolado, levou o Sporting em vantagem para o descanso.Na segunda parte, o domínio leonino tornou-se asfixiante e a goleada acabou por surgir com naturalidade. Primeiro foi Miguel Ângelo, com um remate de meia distância, a fazer o 2-0. Os restantes golos foram apontados por Alex Merlim, em mais um remate forte, Esteban Guerrero, numa recarga à entrada da área, e Diego Cavinato, com um remate de primeira após canto batido por Alex Merlim."Podíamos ter finalizado melhor e ter jogado com mais velocidade, mas o desfecho ajusta-se ao nosso volume de jogo", analisou Nuno Dias, enquanto Ricardo Canavarro mostrou-se resignado: "Na segunda parte quebrámos fisicamente e o Sporting foi claramente superior."