Golo na própria baliza trai Sp. Braga

O Eléctrico voltou aos triunfos na Liga Placard, derrotando fora de casa uma equipa do Sp. Braga que continua longe do melhor momento. A equipa orientada por Kitó Ferreira sofreu cedo o primeiro golo, mas a verdade é que operou a reviravolta em dois minutos. Os arsenalistas ainda chegariam ao empate, mas os visitantes recolocaram-se na frente muito perto do final da primeira parte.

O Sp. Braga foi melhorando com o passar do relógio e Tiago Correia voltou a deixar tudo igual, já no segundo tempo. Porém, na parte final, e numa altura em que tinha um jogador a menos na quadra – Peixinho foi expulso aos 37 minutos –, o Sp. Braga não foi capaz de segurar o 3-3 e o Eléctrico, graças a um golo na própria baliza, perto do final, do azarado Miguel Ângelo, acabaria por conquistar o triunfo e mostrar que a goleada sofrida na receção ao Benfica (0-6), a meio da semana, não fez mossa na equipa. Já os minhotos somaram o terceiro jogo consecutivo sem vencer.