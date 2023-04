Gonçalo Alves projeta final four da Champions: «Benfica vai estar ainda mais forte e confiante»

O sorteio fase decisiva da Liga dos Campeões de futsal ditou que o Benfica vai medir forças com os espanhóis do Palma Futsal numa das meias-finais - a outra será entre o Sporting e os belgas do Anderlecht.Gonçalo Alves, team manager do Benfica, reagiu ao sorteio e, em declarações aos meios do clube, assumiu que "qualquer adversário era complicado", mas fixou o objetivo: "Vamos dar o nosso melhor para conseguir o apuramento para a final."O antigo fixo e capitão das águias elogiou ainda a qualidade da formação espanhola. "O Palma Futsal é uma equipa com grandes individualidades e um excelente treinador, que se tem aproximado dos principais clubes europeus. Está nesta final four com muito mérito", vincou, antes de garantir que o Benfica, que no fim de semana conquistou a Taça de Portugal e recentemente contratou Mário Silva para treinador, irá apresentar-se no máximo das suas capacidades na final four, que será disputada em Maiorca de 5 a 7 de maio."Daqui a um mês a equipa do Benfica vai estar ainda mais forte e confiante, mas sempre respeitando o adversário. Queremos dar uma alegria aos nossos fantásticos adeptos", finalizou o dirigente de 46 anos.