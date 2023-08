Gonçalo Portugal continua de leão ao peito

No momento da renovação contratual e em declarações aos meios de comunicação do clube, Gonçalo Portugal confessou que é no Sporting que se sente feliz. "Para uma pessoa que é Sportinguista e está no clube há muitos anos, tem um grande significado saber que o Sporting confia em mim e no meu trabalho. Estou muito feliz, porque estou numa casa que conheço bem, já conquistei muitos títulos aqui e é onde eu quero ficar. Agora, é conquistar mais títulos", atirou o guardião, que nos últimos anos tem sido menos utilizado, depois da subida de Bernardo Paçó à equipa principal."Vou manter o meu profissionalismo e trabalho diário e também acredito que foi por isso que quiseram a minha renovação. Há sempre espaço para melhorar, mas podem esperar o mesmo e mais", garantiu o internacional português em duas ocasiões, recordando os melhores momentos que viveu no Sporting: "Já temos duas Champions League, que era aquilo que, desde que estou aqui, estava na nossa cabeça. Era um feito a alcançar e conseguimos duas. É um dos nossos grandes feitos, mas depois há aqueles momentos que nos ficam sempre marcados. Por exemplo, no meu caso é aquele tricampeonato [2017/2018] contra o Benfica em que eu defendi os penáltis nos dois últimos jogos. São momentos que ficam marcados."Por ter completado 25 anos de sócio, no mento da assinatura do contrato, Gonçalo Portugal recebeu das mãos de Rodrigo Pais de Almeida, vogal do Conselho Directivo, o respectivo emblema comemorativo.